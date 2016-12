Milano, 30 dic. (askanews) - Li avevano nascosti nel magazzino adiacente alla loro pizzeria di Garbagnate Milanese. Due fratelli pregiudicati, residenti a Paderno Dugnano, sono stati denunciati per detenzione e commercio di materiali pirotecnici dai Carabinieri del comando provinciale di Milano che hanno sequestrato il bottino di 1.400 giochi per un peso complessivo di 64 chili.

La scoperta è avvenuta dopo che gli agenti del'Arma hanno effettuato un normale controllo su strada di un'auto, a bordo della quale viaggiavano i due fratelli con alcuni giochi pirotecnici a bordo. Conseguente il ritrovamento del bottino custodito in magazzino. Per quanto piccolo si tratta di un sequestro importante per via della pericolosità del materiale come hanno spiegato gli stessi artificieri dei carabinieri. "Si tratta di botti di produzione cinese non registrati nel nostro Paese con una potenza micidiale - hanno detto - non hanno una scheda tecnica per cui non sappiamo esattamente cosa contengono. Sappiamo solo che dentro c'è 50 grammi di polvere pirica ciascuno che per noi è esplosivo vero e proprio. Oltretutto quelli di produzione cinese contengono polvere di alluminio che amplifica l'effetto".

L'invito giunto dagli agenti è quello di "usare, se proprio non se ne può fare a meno, dei petardi che contengono al massimo 5 grammi di sostanza attiva. E comunque nel momento dell'utilizzo, se non dovessero esplodere, non andare mai a raccoglierli ma chiamare le autorità competenti".