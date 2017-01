Milano, 13 gen. (askanews) - I carabinieri di Milano hanno eseguito un decreto con il quale il Tribunale del capoluogo lombardo ha disposto la confisca di 40 immobili e di 64 rapporti finanziari per un valore complessivo di 6 milioni di euro circa, riconducibili a Domenico Bianco, 78enne pluripregiudicato per associazione per delinquere e reati fiscali e societari.

Nel dare la notizia, l'Arma ha spiegato che l'uomo, titolare di uno studio di consulenza contabile a Milano, "è emerso quale professionista fiscale privo di scrupoli, serialmente dedito alla commissione di reati di natura societaria e tributaria attraverso i quali ha accumulato un ingente patrimonio immobiliare, fatto fruttare ulteriormente mediante l'affitto 'in nero' a cittadini extracomunitari".

Il procedimento di prevenzione disposto nei confronti di Bianco ha preso le mosse dagli approfondimenti investigativi nell'ambito del procedimento a carico dei fratelli Rocco e Domenico Cristodaro, "sospettati essere i contabili del sodalizio criminale facente capo alla famiglia Mangano attiva in Milano e Palermo", nei cui confronti si era proceduto alla confisca di un ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare frutto di attività illecite.