Presenti in tutta la città per garantire tranquillità

Milano, 30 dic. (askanews) - Aumentare la presenza sul territorio per garantire sicurezza e farla percepire ai cittadini, spaventati dagli attacchi terroristici che hanno colpito l'Europa. E' quello che stanno facendo con la propria attività i carabinieri del comando provinciale di Milano.

"Il 70% dei reati consumati sul territorio - ha detto il comandante provinciale, Canio Giuseppe La Gala - è perseguito dai Carabinieri impegnati a incrementare la propria presenza sul territorio, una presenza rassicurante perchè il nostro obiettivo è fare sicurezza e contestualmente farla percepire a tutti".

"Quello che vogliamo lanciare è un messaggio tranquillizzante - ha aggiunto La Gala - noi ci siamo e chiediamo ai cittadini che ci segnalino quello che vedono di sospetto per arrivare tempestivamente". E in vista del concerto del 31 dicembre in piazza Duomo La Gala ha detto che "saremo presenti in questi giorni per garantire chi vorrà trascorrere il Capodanno in piazza nella massima tranquillità e sicurezza".