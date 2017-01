Milano, 23 gen. (askanews) - E' di un ricercato 25enne romeno, pluripregiudicato, arrestato per evasione, un utilitaria sequestrata e 83 persone identificate, delle quali 67 già note alla giustizia, il bilancio di una vasta operazione di controllo messa in atto questa mattina dai carabinieri nel campo nomadi abusivo di via Monte Bisbino a Baranzate, nel Milanese.

Secondo quanto riferito dall'Arma, sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia Porta Magenta e i loro colleghi del Terzo reggimento Lombardia, supportati da un elicottero dell'Elinucleo di Orio al Serio (Bergamo). Oltre a controllare i presenti e le strutture abitative, i carabinieri hanno scoperto un passaggio pedonale che permetteva di raggiungere inosservati una limitrofa zona dismessa, all'interno della quale sono state scoperte capanne e altri rifugi precari, abitati da 16 cittadini romeni.