Milano, 9 feb. (askanews) - "Il 2017 in Lombardia sarà l'anno della cultura, dell'identità e dell'autonomia: un anno che vedrà numerose iniziative, dal referendum per l'autonomia regionale a eventi culturali e identitari di grande portata, anche internazionale. Tra le novità più rilevanti del 2017 ci saranno le nuove politiche in materia culturale, che ho messo a punto in questi quattro anni di lavoro, di incontri con il territorio, con sindaci, associazioni, operatori culturali. Nuovi strumenti che, sulla base della nuova legge regionale in materia di cultura, andranno proprio incontro alle specificità dei territori lombardi, alle loro identità e 'saper fare'". Così l'assessora alle Culture di Regione Lombardia, Cristina Cappellini, a margine di una visita in Valmalenco e Valchiavenna.

"Ho deciso di ritornare qui con il mio progetto 'Culture in cammino' perché la provincia di Sondrio ha dimostrato di essere un territorio straordinario, attento alle tante peculiarità culturali, e non solo, che la contraddistinguono e rinforzano la sua vocazione all'autonomia" ha spiegato l'assessora, sottolineando che "sono davvero molto soddisfatta del lavoro che stiamo facendo che ha visto peraltro stanziamenti regionali complessivi di circa 3,5 milioni di euro per la provincia di Sondrio dal 2013 al 2016". "I nuovi strumenti sono nati grazie all'ascolto e ai tanti incontri fatti sul territorio in questi anni, utilissimi per capire le necessità degli amministratori e degli operatori culturali, oggi sempre più in difficoltà per via dei pesanti tagli ai bilanci degli enti locali da parte dello Stato" ha proseguito Cappellini, aggiungendo che "in Valmalenco e Valchiavenna, territori dalle grandissimi potenzialità e ricchi di beni culturali di pregio, e che fanno della valorizzazione delle tradizioni e dei loro saper fare, grandi punti di forza, ho preso un impegno preciso: andrò nei diversi territori lombardi a presentare le nuove risorse e i nuovi strumenti che metteremo a disposizione nei prossimi mesi".