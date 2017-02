Cappellini in missione negli Usa: eccellenze lombarde a New York

Milano, 1 feb. (askanews) - "E' stato un colloquio davvero interessante che ci ha permesso di rappresentare, con un certo orgoglio, il quadro generale del sistema culturale lombardo in termini di eccellenze e di strategie messe in campo in questa legislatura". Lo ha dichiarato, l'assessora alle Culture di Regione Lombardia, Cristina Cappellini, al termine della visita all'Istituto italiano di cultura a New York. All'appuntamento erano presenti il direttore dell'Istituto, Giorgio Van Straten, e il Console generale d'Italia, Francesco Genuardi. La delegazione di Regione Lombardia rappresentata dal presidente Roberto Maroni e dall'assessore Cappellini rimarrà negli Stati Uniti fino a venerdì per altri incontri istituzionali e per partecipare al "National prayer breakfast".

"Abbiamo presentato le tante attività di promozione che abbiamo portato avanti in diverse forme in questi quattro anni di legislatura, dai Siti Unesco alla valorizzazione del sistema museale che vede nel grande successo dell'Abbonamento Musei, un motivo di grande soddisfazione" ha annunciato l'assessora, spiegando che "si è parlato poi del concreto sostegno della Regione al sistema teatrale lombardo, che vanta numeri eccezionali, così come il settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché l'indotto creato dalle imprese culturali e creative".

(segue)