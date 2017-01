Milano, 5 gen. (askanews) - Marco Cappato, esponente milanese dei Radicali, si candida ad aministratore unico di Infrastrutture Lombarde Spa, società della Regione Lombardia per lo sviluppo del suo piano strategico, con l'obiettivo di liquidarla. Lo hanno annunciato lo stesso Cappato e Valerio Federico, rispettivamente membro del Comitato e della Direzione Nazionale di Radicali Italiani con una lettera aperta ai Consiglieri regionali e ai responsabili di Ordini e collegi professionali e Organizzazioni sindacali della Lombardia, cioè i possibili proponenti di candidature in base al bando. Possono inoltre farlo almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia, ma le relative firme dovranno essere raccolte entro il 12 gennaio, vigilia del termine ultimo per la presentazione della candidature.

"Vi scriviamo per chiedere il vostro sostegno a una candidatura alla carica di Amministratore Unico di Infrastrutture Lombarde SpA, sulla base di un programma chiaro e preciso, radicalmente liberale, che proponiamo a Regione Lombardia: la liquidazione della Società. E' infatti nostra convinzione che gran parte delle attività affidate direttamente a Infrastrutture Lombarde SpA, senza quindi procedure ad evidenza pubblica, in primis progettazione, realizzazione, gestione e sviluppo di infrastrutture in Lombardia e gestione del patrimonio immobiliare di proprietà di Regione Lombardia, dovrebbero essere lasciate al mercato in regime di concorrenza, consentendo a Regione Lombardia di effettuare in ogni occasione le migliori scelte nel rapporto tra i costi e la qualità delle opere e dei servizi" hanno scritto i due Radicali.

"La liquidazione consentirebbe anche a Regione Lombardia di richiamare a sé la funzione di stazione appaltante, oggi affidata a Infrastrutture Lombarde SpA, recuperando così forme di controllo tipiche dell'ente pubblico. La liquidazione della società porrebbe termine, al tempo stesso, ad una commistione impropria tra potere politico e scelte economico/finanziarie - a partire dal sistema delle nomine - a una gestione del personale già criticata dalla Corte dei Conti e a un complesso sistema di partecipazioni. Ci auguriamo che decidiate di esprimervi a favore della concorrenza e della piena responsabilizzazione degli eletti su decisioni di indirizzo politico-strategico non delegabili ad una società esterna. Vi invitiamo dunque a sottoscrivere una candidatura, quella di Marco Cappato, esclusivamente condizionata al perseguimento della liquidazione di Infrastrutture Lombarde SpA" hanno aggiunto Cappato e Federico.