Call center Regione Lombardia, Pd: Giunta diserta l'audizione

Milano, 14 feb. (askanews) - "Ancora al buio: i 19 ex lavoratori della Gepin Contact spa che fino a pochi giorni fa ha gestito il traffico telefonico del call center di Regione Lombardia al numero 800318318 (o al centralino 02 67651) continuano a non sapere che cosa li aspetta nel prossimo futuro né a sapere se e chi pagherà loro gli stipendi arretrati da ottobre scorso". E' quanto ha denunciato il Gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Lombardia, che con Onorio Rosati ha spiegato che "è grave che all'audizione di oggi non fosse presente alcun rappresentante della Giunta per poter dare una risposta almeno sul lato economico ai lavoratori del call center".

"Lo stesso Maroni si era impegnato per una conclusione positiva della faccenda - ha continuato Rosati - e invece non è ancora chiaro quando verranno pagati gli stipendi arretrati né è ancora stato definito il nuovo assetto occupazionale dentro la nuova società e i lavoratori non sono in grado di sapere se avranno ancora il lavoro oppure no". "Per il momento - ha concluso - tutto quello che sappiamo è che sono stati offerti loro dei colloqui, ma né le tempistiche né il numero esatto di ricollocazioni sono state per ora chiarite dall'azienda subentrante Gpi".