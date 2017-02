Roma, 12 feb. (askanews) - Parcheggi accessibili solo per i possessori di biglietto per la partita Lazio-Milan che si disputa alle ore 20.45 di domani, allo Stadio Olimpico di Roma. Li ha predisposti la Questura di Roma che precisa come "sarà possibile posteggiare i veicoli, oltre che nei parcheggi regolari, nelle aree delocalizzate, considerate un'estensione dell'area riservata dello Stadio Olimpico e accessibili dai possessori di valido titolo di ingresso per l'evento sportivo: per i tifosi della SS Lazio l' Area "XVII Olimpiade"; per i tifosi della AC Milan l'Area "Clodio".

Inoltre, i tifosi del Milan in arrivo nella Capitale saranno invitati, tramite pannelli luminosi e messaggi radio, ad utilizzare l'uscita "via Aurelia direzione Centro" sul Grande Raccordo Anulare".