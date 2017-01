Milano, 31 gen. (askanews) - Per sostenere Milano come città di riferimento per l'impresa e la cultura italiana in grado di confrontarsi con le capitali europee serve rafforzare l'impegno contro la criminalità organizzata. E' quanto ha affermato Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza per la Legalità e la Responsabilità Sociale di Impresa, dopo le denunce del procuratore generale di Milano sulla criminalità in Fiera e Ortomercato. "È un allarme che va condiviso e rilanciato quello espresso dal Procuratore Generale Roberto Alfonso durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario - ha dichiarato Antonio Calabrò - È grave e inaccettabile, infatti, che due organismi di grande rilevo economico e simbolico come la Fiera e l'Ortomercato siano contaminati da infiltrazioni mafiose. Se vogliamo che Milano continui a competere con le grandi capitali internazionali e attrarre investimenti, serve rafforzare l'impegno contro la criminalità organizzata, sia sul piano investigativo e giudiziario sia su quello civile e culturale".

"Dobbiamo insistere, anche come protagonisti del mondo dell'impresa, sui danni provocati dal diffondersi della corruzione e delle operazioni illegali della 'ndrangheta, di Cosa Nostra e della camorra in Lombardia. E per potere efficacemente contrastare il fenomeno - ha proseguito Calabrò - occorre fare fronte comune e guardare a una regia europea perché la mafia non conosce più delimitazioni territoriali o settoriali. Va infine rafforzato un appello agli imprenditori, come ha recentemente sottolineato il Comandante Provinciale dei Carabinieri Canio Giuseppe La Gala, affinché rompano la catena omertosa del silenzio. Un impegno che vede Assolombarda sempre più schierata in prima linea per vincere la battaglia della legalità".