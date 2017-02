Brianzacque, M5S Lombardia: Corte dei Conti conferma anomalie

Milano, 6 feb. (askanews) - "La sezione di Controllo della Corte dei Conti ha chiuso l'istruttoria sulle consulenze e sulle procedure di selezione del personale di Brianzacque confermando le criticità più volte riscontrate dal M5S, nonostante le controdeduzioni di Brianzacque. Ora spetta alla Procura della Corte dei Conti l'eventuale pronuncia sulla sussistenza del danno erariale e la susseguente condanna". E' quanto ha annunciato il consigliere regionale lombardo del M5S Lombardia, Gianmarco Corbetta, sottolineando che "è incredibile come i nostri portavoce rilevavano, già dal 2013, le stesse anomalie ora contestate dalla Corte dei Conti, supportando alcuni nostri attivisti e il Comitato Beni Comuni nelle loro attività di denuncia e presentazioni di esposti. E non è certo un caso se la Corte dei Conti, nella sua attività di controllo a campione dei bilanci delle società partecipate, si sia orientata proprio su Brianzacque".

"La Corte dei Conti conferma quale sia il livello di inefficienza e la scarsa trasparenza nella conduzione della Società Brianzacque" ha continuato Corbetta, aggiungendo che "mi pare evidente che la società sia al di fuori di ogni sistema di valido controllo. Vista la gravità inaudita della situazione, e l'inerzia della politica brianzola, provvederò a consegnare la delibera della Corte dei Conti al procuratore della Repubblica di Monza affinché siano vagliate anche possibili responsabilità penali e sia fatta chiarezza in tutte le sedi giudiziarie preposte". "Ancora oggi - ha concluso il consigliere regionale - la società continua a non essere gestita in modo corretto. La conferma la troviamo con l'illegittima nomina del Presidente a Direttore Generale, avallata sia dal Comitato di Controllo che dall'Assemblea, nonostante il sollecito del sindaco pentastellato di Vimercate, Francesco Sartini".