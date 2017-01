Milano, 19 gen. (askanews) - Con il taglio del super ticket, Regione Lombardia "si conferma una Regione virtuosa e garantisce un sistema sanitario eccellente ed accessibile a tutti i cittadini". Lo ha dichiarato l'assessore al Reddito di autonomia, Inclusione sociale e Post Expo di Regione Lombardia Francesca Brianza.

"Grazie allo stanziamento di 25 milioni di euro - ha precisato l'assessore - a partire dal prossimo primo febbraio, il cosiddetto super ticket regionale introdotto dalla legge di stabilità varata dal Governo Monti, verrà dimezzato e passerà da 30 a 15 euro per tutti gli esami e le visite ambulatoriali che hanno un valore della ricetta a partire dai 51,01 euro".

"Regione Lombardia prosegue nel solco delle politiche a sostegno delle persone più fragili e vulnerabili che - ha puntualizzato Brianza - durante questa legislatura sono state supportate attraverso una serie variegata di misure plasmate sulle diverse tipologie economiche".

"La somma di tutte le misure messe in campo - ha spiegato ancora l'assessore - interessano ad oggi oltre 4 milioni di cittadini lombardi che, di fatto, sono esenti dal pagamento del ticket e costituiscono il 62% degli assistiti. Tre quarti delle attività del sistema sanitario regionale sono già erogate in esenzione per un valore che ammonta ad oltre 1,8 miliardi di euro. Il taglio del ticket porterà beneficio ad un platea di 1,5 milioni di lombardi confermando, al netto delle sterili polemiche, l'efficienza di un sistema all'avanguardia, esempio virtuoso e lungimirante per tutte le altre regioni"