Piaga della società che non può e non deve essere sottovalutata

Milano, 24 gen. (askanews) - "Oggi si è compiuto un passo fondamentale nella lotta contro tutte le forme di bullismo e cyberbullismo, piaghe della nostra società che non possono e non devono assolutamente essere sottovalutate o erroneamente interpretate come una semplice sfaccettatura, se pur negativa, dei tempi moderni". E' il commento dell'assessore al Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale della Regione Lombardia, Francesca Brianza, all'approvazione in Consiglio Regionale della Proposta di Legge che disciplina gli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo.

"Quello del cyberbullismo è un fenomeno nuovo che miete molte vittime - ha dichiarato l'assessore-. La crescita esponenziale dei social network e il vastissimo utilizzo da parte dei giovani e giovanissimi, hanno costituito purtroppo un veicolo formidabile nella propagazione, permeazione e crescita di un fenomeno indubbiamente difficile da contrastare e arginare; i numeri delle casistiche sono impressionanti e le vittime di queste nuove forme di persecuzione a differenza del bullismo diretto, non hanno rifugio".

"Il bullismo - ha proseguito - non conosce ragione sociale, economica culturale ma si muove trasversalmente in tutti i livelli della società ed è un fenomeno molto preoccupante che riverbera, nelle giovani vittime, conseguenze negative a livello emotivo, comportamentale e sociale anche in età adulta". Per Brianza "non bisogna quindi abbassare la guardia anche in quei casi dove, forse per paura o vergogna, si tende a minimizzare, giustificare, nascondere; tutti i fenomeni di prepotenza, prevaricazione, vessazione ripetuta diretta o indiretta vanno chiamati con il loro nome: bullismo".