Roma, 31 gen. (askanews) - "Adesso metteremo in piedi una task force per Milano. Il governo è dalla parte di Milano". Il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, è convinto che Milano possa avere un ruolo decisivo nella post Brexit. In occasione di un convengo sulla diplomazia economica organizzato da Confindustria, Alfano ha spiegato: "Chi l'ha detto che una serie di imprese debba lasciare Londra per andare a Francoforte? Abbiamo imprese quotate a Londra, istituzioni europee a Londra e dobbiamo avere la capacità di attrarre a Milano chi decide di lasciare Londra".