Milano, 25 gen. (askanews) - Avevano trasformato la stazione ferroviaria di Brescia nel loro ufficio per coordinare le attività di spaccio, per non essere scoperti comunicavano su telefoni intestati a terze persone, una era anche morta, circostanza che ha dato il nome all'operazione: la polizia di Brescia ha arrestato in flagranza 6 spacciatori ed emesso in tutto 9 provvedimenti cautelari e sequestrato 1,8 chili di droga nell'operazione "48 morto che parla".

Le ordinanze eseguite questa mattina dalla polizia sono state emesse dal Gip del Tribunale di Brescia Carlo Bianchetti su richiesta del sotituto procuratore Milanesi. L'indagine della squadra mobile è iniziata da uno dei tanti controlli nell'area della stazione ferroviaria di Brescia, dove alcuni piccoli spacciatori svolgevano le attività illecite in modo professionale e continuativo.

L'attività investigativa su strada è stata supportata da intercettazioni telefoniche su utenze che gli spacciatori erano soliti intestare a terze persone: è stato così scoperto il secondo livello dello spaccio, costituito dai fornitori. Tra questi c'era l'impresa familiare costituita da una coppia di tunisini che inviava una parte dei guadagni, intorno ai 15-20 mila euro, anche ai familiari nel paese di origine.

Nel corso dell'indagine sono stati arrestate in flagranza 6 persone e sequestrati 1,5 chili di eroina e 300 grammi di cocaina: la droga veniva chiamata con nomi come "La bianca/la nera", "il caffè", "il latte" "le caramelle". I destinatari identificati sono circa un centinaio, quasi tutti italiani ed in molti casi consumatori sia di cocaina che di eroina, il cui ritorno sul mercato è sempre più marcato.

La custodia cautelare in carcere è stata disposta per 2 tunisini e una tunisina e un italiano, gli arresti domiciliari per due italiani, un tunisino e un albanese. Per un altro italiano è scattato il divieto di dimora a Brescia. Nell'inchiesta risultano indagate altre due persone attualmente detenute in custodia cautelare dopo l'arresto in flagranza eseguito a loro carico nel corso dell'operazione.