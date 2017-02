Milano, 13 feb. (askanews) - Falsificavano i documenti sulle visite a domicilio dei pazienti per ottenere maggiori indennità: i finanzieri della Tenenza di Pisogne, in provincia di Brescia, hanno denunciato 2 medici di 54 e 52 anni.

Nel corso di un controllo in materia di spesa sanitaria nei confronti di uno studio medico associato della zona del Sebino, i finanzieri hanno scoperto le false comunicazioni di due medici che, tra gennaio 2014 e settembre 2015, hanno dichiarato all'Agenzia di tutela salute della Regione Lombardia di avere fatto 50 visite a domicilio.

Le false visite, come si è scoperto dalle testimonianze dei familiari dei malati, sono state realizzate al fine per ottenere compensi aggiuntivi a quelli ordinari, che di solito spettano ai medici che prestano assistenza sanitaria sul territorio nazionale con la cosiddetta assistenza domiciliare programmata verso assistiti non trasportabili. I 2 professionisti sono stati denunciati per indebite percezioni di erogazioni a danno dello Stato.