Milano, 20 gen. (askanews) - Valutazioni di francobolli, monete, dipinti, arredi, oggetti d'arte, fotografie, libri rari, vini, gioielli e manifesti. Gli esperti di Aste Bolaffi saranno a Brescia giovedì 26 e venerdì 27 gennaio presso l'Hotel Vittoria in via X Giornate 20 (su appuntamento, ore 9-13; 14-18), per due giornate di stime gratuite e riservate di oggetti di pregio. I più interessanti potranno essere inseriti nelle prossime aste. Per usufruire dell'opportunità è sufficiente prendere un appuntamento telefonando allo 011 0199101 o inviando una email all'indirizzo aste@astebolaffi.it.

Per maggiori informazioni: www.astebolaffi.it