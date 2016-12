Milano, 28 dic. (askanews) - Le Concessionarie Tangenziale Esterna SpA e BreBeMi SpA hanno ufficializzato oggi la decisione di prorogare sino al 31 dicembre 2017 lo sconto-open del 15% sui pedaggi che, a partire dal 9 marzo 2016, avevano riservato agli automobilisti, agli autotrasportatori e ai motociclisti dotati di Telepass Family o Business.

La promozione vale sette giorni su sette su tutti gli spostamenti effettuati e su tutte le tratte coperte lungo l'innovativo Asse Autostradale costituito da A58-TEEM (32 chilometri da Agrate Brianza a Melegnano interconnessi a nord con A4 Torino-Venezia, al centro con A35-BreBeMi e a sud con A1 Milano-Napoli) e da A35-BreBeMi (63 chilometri da Chiari Est a Liscate).

Il rinnovo del diritto a usufruire della scontistica risulterà automatico per gli utenti già fidelizzati che hanno aderito all'iniziativa nel corso del 2016. Questi soggetti non dovranno, dunque, espletare alcuna procedura.

Il procedimento per iscriversi si rivelerà, invece, semplificato rispetto all'anno ormai agli sgoccioli per gli automobilisti, gli autotrasportatori e i motociclisti intenzionati ad avvalersi delle riduzioni per la prima volta.

Il Best Price, che non è esteso ai raccordi di A58-TEEM con A4 Torino-Venezia e con A1 Milano-Napoli gestiti da altre Società, viene accordato anche agli utenti non Telepass purché si dotino dell'apparecchiatura con il vantaggio, assicurato dalle Concessionarie, di godere della gratuità del canone per un anno.

Le agevolazioni sui pedaggi esatti ai caselli di A58-TEEM e di A35-BreBeMi (Vizzolo Predabissi, Paullo, Pozzuolo Martesana, Gessate, Pessano con Bornago, Liscate, Treviglio, Caravaggio, Bariano, Romano di Lombardia, Calcio, Chiari Ovest e Chiari Est) vanno, quindi, inquadrate nell'ottica dell'impegno profuso da Tangenziale Esterna Spa e da BreBeMi SpA allo scopo di calmierare le tariffe.

(segue)