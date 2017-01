Milano, 10 gen. (askanews) - "I problemi denunciati dall'Arac sono noti da tempo e non sarà questa agenzia a risolverli. Per porre fine agli scandali e alle distorsioni bisognerebbe collaborare in modo più stretto con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ha veri poteri e vera indipendenza. Occorre anche che chi governa la Regione da tanti anni faccia finalmente una profonda autocritica". E' quanto ha dichiarato il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Enrico Brambilla, relativamente alla relazione dei primi sei mesi di attività dell'Agenzia regionale anticorruzione.