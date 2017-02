In 3 anni l'Accademia ha formato 1.562 agenti e ufficiali

Milano, 14 feb. (askanews) - La Regione Lombardia "crede fortemente nel valore formativo dell'Accademia di polizia locale. In 3 anni abbiamo investito 1 milione di euro: 600.000 euro per la formazione diretta di 924 agenti e altri 400.000 per la formazione di 638 ufficiali, al netto di tutti i cofinanziamenti assegnati ai comuni lombardi". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, aprendo la cerimonia di consegna degli attestati dei percorsi formativi dell'Accademia di Polizia locale che si sono svolti negli anni 2014, 2015, 2016.

L'Accademia realizzata tutta la formazione in ingresso per i neo ufficiali e per i comandanti e responsabili di servizio, circa 900.

"Sono più di 9.000 gli agenti di attivi in Lombardia. Abbiamo pronta una proposta di riforma nazionale che prevede un contratto collettivo nazionale autonomo dalla pubblica amministrazione e l'accesso parziale allo Sdi. Si tratta di una partita - ha concluso l'assessore Bordonali - che si gioca su un tavolo nazionale, ma troveremo il sostegno di altre quattro Regioni per presentare la proposta al Parlamento".