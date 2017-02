Milano, 18 feb. (askanews) - "Stiamo agendo concretamente nell'interesse del territorio bresciano, della salute dei cittadini e dell'ambiente. Chi prometteva di cambiare l'aria invece si è limitato a chiacchierare. Grazie alla giunta Maroni e alla Regione Lombardia sono state bloccate nuove discariche a Montichiari, la discarica Bosco Stella a Castegnato e la discarica Castella a Buffalora. Non si tratta di un semplice elenco di risultati, ma di iniziative importanti che vanno a incidere concretamente nella vita dei cittadini. Ora per la zona di Buffalora immaginiamo un futuro verde, con la realizzazione del Parco dei Laghi". Lo ha dichiarato l'assessora alla Sicurezza della Regione Lombardia, Simona Bordonali, nel corso di una conferenza stampa nel quartiere Buffalora di Brescia, tenuta insieme con la sua collega all'Ambiente, Claudia Terzi, e con il consigliere regionale leghista Fabio Rolfi.

"Anche in materia ambientale, la Regione Lombardia è un passo avanti rispetto allo Stato italiano - ha concluso Bordonali - e il 'fattore di pressione regionale', che prevede lo stop alle discariche in territori già inflazionati, garantisce livelli di tutela ambientale più elevati di quelli attualmente previsti a livello nazionale".

"Brescia non deve più essere la pattumiera d'Italia" ha ribadito Terzi, sottolineando che "all'interno del Piano regionale abbiamo introdotto il 'Fattore di pressione' che è stato legittimato anche dal Consiglio di Stato". "L'obiettivo della Giunta Maroni è quello di tutelare la salute e l'ambiente - ha continuato Terzi - e per questa ragione abbiamo detto no alla realizzazione di una discarica all'ex cava Castella di Buffalora". "I lombardi conferiscono in discarica solo lo 0,7% dei rifiuti, abbiamo imparato a fare la differenziata ed è un dato significativo se si pensa che in alcune regioni conferiscono il 34%" ha proseguito, ricordando che "noi da anni siamo autosufficienti e smaltiamo i nostri rifiuti, e' assurdo che il Governo di Roma vada nella direzione opposta e ci costringa a smaltire rifiuti di altre a Regioni". "Noi lavoriamo per il nostro territorio - ha concluso - lo Stato la smetta di mandare a Brescia i rifiuti che non arrivano dalla Lombardia".