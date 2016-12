Milano, 27 dic. (askanews) - "La presenza e il passaggio in Lombardia di terroristi islamici è preoccupante. Chiediamo al Governo di escludere la Lombardia dal piano di ripartizione dei richiedenti asilo". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali ricordando che la Lombardia già 23.000 immigrati, oltre a 1,3 milioni di immigrati residenti sul nostro territorio regionale.

"La soluzione per ridurre il rischio terrorismo è quella di ripristinare i controlli alle frontiere e procedere immediatamente ad accordi bilaterali con i Paesi di provenienza degli aspiranti profughi per effettuare il rimpatrio in massa di tutti i clandestini che - ha concluso l'assessore - ormai è palese e certificato dai numeri, sono la stragrande maggioranza di coloro che manteniamo in hotel e centri accoglienza per anni".