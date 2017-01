Bordonali: Cie sono necessari, in Lombardia ne serve più di uno

Milano, 3 gen. (askanews) - I Centri di identificazione e espulsione, i cosiddetti Cie, sono necessari per procedere con le espulsioni e in Lombardia è necessario più di uno. Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali. "Dispiace notare come molti esponenti del partito del ministro dell'interno facciano muro contro la sua proposta di riaprire i Cie. Noi invece rilanciamo e chiediamo al ministro di aprirne più di uno in Lombardia. Sono luoghi necessari da istituire per procedere con le espulsioni diversamente dai centri d'accoglienza dove vengono ospitati e mantenuti tutti i richiedenti asilo a prescindere dal fatto che siano profughi, solo il 5 per cento, oppure clandestini, come nella stragrande maggioranza dei casi".

La Lombardia conta 23.000 richiedenti asilo. "Abbiamo anche altre migliaia di clandestini che bivaccano in stazione a Milano e nelle zone al confine con la Svizzera. Abbiamo la necessità di espellere e rimpatriare decine di migliaia di persone. Sull'ubicazione di questi centri siamo disposti a collaborare ma le città di Como, Milano, Brescia e Monza sono le realtà più problematiche" ha aggiunto l'assessore Bordonali.