Milano, 10 gen. (askanews) - Bocciata in Consiglio regionale lombardo la mozione di Lega Nord e M5S contro la direttiva Bolkestein. A votare contro i gruppi di Partito democratico, Lombardia Popolare (Ncd) e Forza Italia. "Prendiamo atto - ha affermato Fabrizio Cecchetti, vicepresidente - che in Lombardia c'è chi preferisce fare da spalla alle lobby invece di stare dalla parte dei nostri commercianti. La direttiva Bolkestein - ha sostenuto Cecchetti in una nota - è una boiata pazzesca, che favorisce gli abusivi e gli ultimi arrivati a scapito dei nostri ambulanti che da sempre lavorano sodo e pagano le tasse, mentre questa direttiva europea mette in discussione i loro diritti e le loro licenze storiche, costringendoli a ripartire da zero. Prendiamo atto - ha proseguito - che Pd, Ncd e Forza Italia scelgono di stare dalla parte delle lobby. La Lega Nord continuerà a battagliare a fianco degli ambulanti lombardi, gente che fatica duramente svegliandosi prestissimo la mattina per lavorare nei mercati, al contrario dei burocrati di Bruxelles il cui unico scopo è imporre regole su questioni di cui non sanno assolutamente nulla".