Boldrini: carcere Bollate modello da estendere, crea sicurezza

Bollate (Mi), 14 feb. (askanews) - La presidente della Camera, Laura Boldrini, auspica che venga esteso ad altri istituti penali del Paese il modello del carcere di Bollate, alle porte di Milano, nel quale i detenuti sono impegnati in diverse attività lavorative come la ristorazione, l'attività florovivaistica e la riparazione di macchine per il caffè. Lo ha detto al termine di una visita all'interno della struttura, nota anche per la presenza di un ristorante aperto al pubblico, nella quale è stata accompagnata dal direttore Massimo Parisi e dal provveditore per le carceri di Lombardia, Piemonte e Liguria Luigi Pagano.

"Penso che a Bollate si faccia sicurezza. È il modo più intelligente per farla, perché qui si dà la possibilità a chi entra di uscire migliore e con una visione diversa. Quindi penso che sia utile che questo modello venga esteso. Io qui ho visto sicurezza per il futuro, perché le persone che hanno avuto una seconda chance avranno molto più chiaro quello che non devono più fare. E mettere in atto una politica così non costa di più alla collettività" ha osservato Boldrini.

"E allora perché - si è chiesta la terza carica dello Stato - non pensare a un modello così per riscattare chi ha sbagliato? Non costa di più ed è garanzia di più sicurezza. Quindi, da questo punto di vista, penso che tutti debbano sapere che l'idea di una pena senza prospettiva di futuro, una detenzione finalizzata a se stessa non serve. Serve se dà la possibilità di uscire migliore di prima. Qui ci si guadagna in sicurezza, le persone che escono da qui hanno meno recidiva e, sicuramente, per noi come Stato questo è un investimento positivo al 100%".