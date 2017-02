"Su questioni territoriali non entriamo", in merito a successione

Milano, 2 feb. (askanews) - "Non c'è mai stata una incrinatura né con il presidente Rocca né con altri colleghi. C'è con alcuni un confronto dialettico. Ognuno ha il suo stile di direzione, ma onestamente non ci sono stati elementi di criticità". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia in merito ai rapporti con il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca. Quanto alle ipotesi di contrasti riportati dalla stampa, Boccia ha ribadito che "la questione non è né attuale e né reale, perché la convergenza interna viene da epoca non sospetta e cioè da giugno 2016".

"La convergenza di pensiero, l'identità culturale sulla questione industriale, l'importanza di Milano quale locomotiva del Paese in chiave economica e la costruzione di un pensiero di identità culturale sono gli elementi che legano me, il presidente Rocca e tanti presidenti del nostro sistema", ha aggiunto Boccia.

Quanto ai candidati in lizza per la successione di Rocca alla presidenza di Assolombarda, Carlo Bonomi e Andrea Dell'Orto, Boccia ha dichiarato: "noi sulle questioni territoriali non entriamo. Lasciamo ai colleghi il confronto interno".