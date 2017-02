Anche quest'anno banca sostiene il premio per il miglior artista

Milano, 14 feb. (askanews) - BNL Gruppo BNP Paribas è main sponsor - per il sesto anno consecutivo - della VII edizione di MIA PHOTO Fair, la fiera internazionale dedicata alla fotografia d'arte, in programma dal 10 al 13 marzo a The Mall, nel quartiere di Porta Nuova a Milano.

La manifestazione, ideata e diretta da Fabio e Lorenza Castelli, è infatti tra gli appuntamenti più attesi da collezionisti e appassionati. L'area espositiva ospiterà artisti affermati, giovani talenti emergenti, operatori di 80 gallerie provenienti da 13 diversi paesi mondiali e fotografi indipendenti, oltre che un'area dedicata all'editoria.

Anche quest'anno, la Banca promuoverà il "Premio BNL Gruppo BNP Paribas", riconoscimento concreto attribuito al miglior artista tra quelli che esporranno i propri lavori tramite le gallerie d'arte. La fotografia vincitrice - tra le 15 selezionate dal Comitato Scientifico del MIA PHOTO Fair - entrerà a far parte della collezione di BNL, che negli anni si è arricchita anche delle opere premiate nelle precedenti edizioni di MIA.

Nel periodo antecedente l'inizio del Festival, l'account Instagram @bnl_cultura pubblicherà le 15 opere finaliste che gli utenti potranno scoprire, condividere e commentare utilizzando l'hashtag #laMIAfairBNL. Durante la manifestazione, inoltre, visitatori e appassionati potranno partecipare e contribuire attivamente all'evento, aderendo al contest che BNL lancerà sul social network con la collaborazione della rivista Artribune.

BNL sarà presente al MIA PHOTO Fair con una propria area dove la fotografia racconterà ed interpreterà l'architettura contemporanea, attraverso alcuni scatti delle nuove sedi BNL di Milano e Roma.