Milano, 13 feb. (askanews) - I carabinieri della Stazione di Brugherio (Monza) hanno arrestato per spaccio di droga quattro italiani, tra i 29 e i 37 anni, tutti residenti a Carugate. Dopo aver pedinato un 39enne fino ad un condominio della periferia di Carugate (Milano) dove ha acquistato un grammo di marijuana da un 37enne, appositamente sceso in strada dallo stabile.

Dopo averli bloccati, i militari hanno deciso di controllare lo spacciatore, individuando l'abitazione dalla quale era uscito e facendovi irruzione. Nell'appartamento hanno sorpreso gli altri tre uomini intenti a confezionare dosi di marijuana. In casa sono stati sequestrati complessivamente 900 grammi di marijuana e qualche grammo di cocaina, oltre a duemila euro in contanti, bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto, materiale per il confezionamento e una serra artigianale per la coltivazione della cannabis indica. Le perquisizioni presso le risepttive abitazioni hanno portato al rinvenimento di ulteriori 30 grammi di "erba" e 260 di hashish, divisi in 25 ovuli.