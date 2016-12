Milano, 31 dic. (askanews) - Blitz delle Iene Vegane in una storica gastronomia milanese la sera di venerdì 30 dicembre. Come testimonia un video postato sul loro profilo Facebook gli animalisti hanno manifestato davanti all'ingresso di Peck, rinomato salumificio a pochi passi dal Duomo con cartelli in difesa degli animali e piedi truccati e impacchettati come fossero zamponi. I responsabili dell'esercizio hanno chiamato le forze dell'ordine che hanno fatto concludere la manifestazione agli attivisti.