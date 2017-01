Milano, 19 gen. (askanews) - La Commissione parlamentare antimafia "una luce accesa su Milano e la Lombardia" continua ad averla. Lo ha detto la presidente dell'organismo bicamerale, Rosy Bindi, durante la giornata di audizioni a Milano. "È la quarta volta in questa Legislatura che siamo qui per monitorare la situazione della presenza della criminalità organizzata. Inchieste sia giudiziarie sia giornalistiche continuano a registrare che regione e questa provincia come una delle più critiche di questo Paese, dove si manifesta il volto più moderno delle mafie, in particolare della 'ndrangheta" ha aggiunto Bindi.

"Abbiamo segnali positivi che nascono dal fatto che ci sono inchieste con anche i sigilli della amministrazione giudicante, della Cassazione. 'Ndrangheta e le mafie ci sono, ma vengono anche scoperte, si conosce perché si indaga e si perseguono, è una ragione nella quale la consapevolezza della presenza delle mafie è sicuramente cresciuta, ma questo oggi ci fa dire che la Lombardia è la quarta regione di insediamento nel nostro Paese della criminalità organizzata. Il numero delle locali della 'ndrangheta in alcune zone è analogo a quello della Calabria, il caso di Corsico è il più evidente" ha continuato.