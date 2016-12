Milano, 22 dic. (askanews) - Dopo l'apertura nei giorni scorsi del collegamento con il terminal 1, il Malpensa Express, cioè il collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Malpensa e il centro di Milano, si arricchisce di un nuovo servizio che permette l'acquisto del biglietto con il semplice passaggio di una carta di pagamento (di credito, di debito, prepagata) abilitata sul tornello. In alternativa, oltre al biglietto cartaceo tradizionale, in uno degli otto tornelli o totem posizionati nelle stazioni di Cadorna, Centrale, Garibaldi e Malpensa T1 e T2, si potrà usare anche uno smartphone con tecnologia Nfc (Near Field Communication).

Attualmente, in Europa, solo Bratislava, Bucarest, Londra, Madrid e San Pietroburgo hanno lanciato pagamenti contactless nell'area dei trasporti metropolitani. Mentre in Italia è il primo esempio in assoluto con carte contactless. Questa tecnologia stata introdotta da dieci anni ed è diffusa in 77 Paesi, 49 dei quali europei. Intanto i passeggeri del Malpensa Express sono in media più di 25mila al giorno e a luglio hanno fatto registrare un aumento dell'8% sullo stesso mese del 2015 e del 33% rispetto al luglio 2014. Le linee, che da pochi giorni raggiungono anche il terminal dedicato alle compagnie aeree low cost, hanno superato nel 2015 i due milioni di passeggeri.

Secondo uno studio realizzato da Certet Bocconi e Mastercard, la possibilità di pagare con una carta contactless direttamente ai tornelli di accesso delle stazioni abilitate e all'aeroporto potrebbe portare, su base annuale, a un ulteriore aumento del 17% del numero dei passeggeri verso Milano, semplificando e velocizzando le procedure di acquisto dei tagliandi. I benefici netti di carattere socio-economico e ambientale sono invece stimati in oltre 40 milioni di euro.