Era appena rientrato in treno da Roma

Milano, 17 feb. (askanews) - Si è fermato a salutarli davanti alla stazione Centrale a Milano dopo essere sceso dal treno proveniente da Roma. Silvio Berlusconi, come testimoniano alcune foto diffuse sul web, ha salutato per qualche minuto i tassisti fermi in protesta davanti allo scalo ferroviario milanese durante la mattinata, prima di salire a bordo dell'auto privata che lo attendeva lì davanti.