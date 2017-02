Beccalossi(Fdi): modulo Lombardia per battere pd e Grillo

Milano, 3 feb. (askanews) - "Usando una metafora calcistica sono sempre più convinta che si debba utilizzare il 'modulo-Lombardia'. Uno schema vincente che vede un centrodestra convintamente unito sulle azioni e sulle proposte di governo. Un modo d'agire che in Lombardia sta producendo risultati importanti e concreti in ogni settore". Lo ha detto Viviana Beccalossi, assessore regionale al Territorio e dirigente nazionale di Fratelli d'Italia intervenendo a Brescia a una conferenza stampa sul tema 'Italia Sovrana'. "Per aggiudicarci le sfide delle amministrative di primavera e per tornare a governare il Paese - prosegue Viviana Beccalossi - è necessario percorrere la strada tracciata sabato scorso a Roma da Giorgia Meloni, con Matteo Salvini e Giovanni Toti. L'obiettivo è quello di costruire un centrodestra forte e compatto per battere sia il Pd di Renzi, sia il M5S di Grillo".