Milano, 25 feb. (askanews) - "Ieri la Città della Salute, oggi la vasca di laminazione del Parco Nord. E in passato decine di altre situazioni simili. La mancanza di semplificazione e i ricorsi, che nella maggior parte dei casi sono possibili proprio grazie a cavilli burocratici, continuano ad allungare i tempi per la realizzazione di opere pubbliche utili a garantire sicurezza e miglioramento della qualità della vita dei cittadini". Questo il commento di Viviana Beccalossi, assessore al territorio della Regione Lombardia, sui ricorsi amministrativi che rischiano di bloccare la realizzazione della vasca di laminazione progettata all'interno del Parco Nord di Milano per contenere le esondazioni del fiume Seveso e quella della Città della Salute che accorperà nelle aree ex Falck di Sesto San Giovanni l'Istituto nazionale tumori e il neurologico Besta.

"Un film già visto di recente per esempio anche a Senago - ha aggiunto l'assessore della giunta Maroni - dove comunque, nonostante una lunga serie di ricorsi, i primi lavori anti-esondazioni del Seveso sono partiti e termineranno entro un anno". Tutte casi, ha insitito, che "confermano come la burocrazia sia il nemico peggiore delle opere pubbliche. E' inaccettabile che generalmente in Italia solo per avviare un cantiere, tra progetto preliminare, progetto definitivo, valutazione di impatto ambientale, progetto esecutivo, bando di gara, aggiudicazione consegna dei lavori e stipula del contratto, sono necessari anche 30 mesi di 'carte'. Salvo poi, come nel caso della Città della Salute o del Parco Nord di queste ore, non incorrere in ricorsi che allungano i tempi in maniera incontrollabile".

Secondo Viviana Beccalossi è dunque "arrivato il momento che lo Stato, non con proclami, ma con atti concreti ponga in essere un sistema realmente più snello e più rapido".