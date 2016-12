Milano, 29 dic. (askanews) - Sei situazioni insostenibili, con moschee allestite in scantinati, magazzini e appartamenti privati. È quanto emerge dal registro dei luoghi di culto irregolari istituito dal Municipio 2 di Milano, che comprende zone come la Stazione Centrale, viale Monza e via Padova.

"Mentre il Comune di Milano si è limitato a rispondere con poche righe tecnico-burocratiche alla nostra richiesta di mappare i luoghi di culto, i centri culturali islamici e le scuole coraniche, il Municipio 2, come mi ha scritto il presidente Samuele Piscina, ha agito per sopperire alla mancata collaborazione del Comune", ha dichiarato Viviana Beccalossi, assessore regionale lombardo al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana, incaricata dal presidente Maroni di porre in essere tutte le iniziative utili al contrasto del radicalismo islamico.

"Ho già fatto pervenire l'elenco al prefetto Marangoni - ha continuato Beccalossi - integrando la documentazione inviatagli lo scorso mese che, tra le 70 segnalazioni pervenute dai sindaci dell'area metropolitana milanese, conteneva 8 situazioni 'grige' o comunque non chiare, tra le quali anche quelle relative alla moschea provvisoria di Sesto San Giovanni e ai contenziosi in corso per due luoghi di culto a Cinisello Balsamo, territori che purtroppo in questi giorni si sono confermati al centro delle cronache per le vicende legate all'attentatore di Berlino".

"La nostra azione di controllo e collaborazione con lo Stato e le forze dell'ordine - ha concluso Beccalossi - proseguirà senza sosta, proprio a partire dai controlli amministrativi sulle pratiche relative alla cosiddetta "moschea provvisoria" di Sesto San Giovanni, mentre mi auguro che il lavoro del Consiglio di Stato e del Tar sui contenziosi relativi ai due centri islamici di Cinisello possa portare presto a delle conclusioni".