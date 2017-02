Milano, 21 feb. (askanews) - La Regione Lombardia si prepara a soluzioni di emergenza contro la siccità. Lo ha annunciato l'assessore regionale al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo Viviana Beccalossi, che, oggi, a Palazzo Pirelli, ha presieduto il Tavolo regionale per il monitoraggio delle riserve idriche, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle Province, delle Organizzazioni professionali agricole, dei Consorzi di bonifica e irrigazione e gli operatori delle società energetiche. "I dati riguardanti le riserve idriche lombarde parlano chiaro: il 2016 è stato l'anno più caldo degli ultimi 130 e in questo momento, la disponibilità di acqua, sommando quella contenuta nei laghi al manto nevoso è del -51,4% rispetto alla media del decennio ha aggiunto l'assessore.

"Pur non raggiungendo i livelli del 2007, anno 'record' per criticità, è necessario tenere costantemente monitorata la situazione e coordinare tutti i soggetti che a vario titolo gestiscono le riserve e gli utilizzatori, primi fra tutti gli agricoltori. L'auspicio di tutti è che il meteo ci dia una mano, ma se ciò non accadesse, fin dal prossimo incontro, che avremo entro la metà di marzo, sarà necessario coinvolgere il Ministero dell'Ambiente, attraverso l'Autorità di Bacino, per tutte le valutazioni del caso soprattutto per ciò che riguarda l'eventuale regolazione straordinaria dei laghi" ha continuato.

"Pur potendo ancora contare sulla parte finale dell'inverno - ha proseguito Beccalossi - la scarsità di piogge e soprattutto la mancanza di nevicate in montagna sta impedendo l'accumulo di acqua nei bacini naturali e artificiali. Le nevicate che nei giorni scorsi hanno interessato parte delle nostre montagne sono state da subito 'annullate' dalle alte temperature, impedendo di compensare, almeno in parte, il deficit di accumulo nevoso. Pertanto, è necessario fare tutti insieme il punto della situazione". (segue)