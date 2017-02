Milano, 13 feb. (askanews) - L'assessora al Territorio della Regione Lombardia, Viviana Beccalossi, ha inviato al ministro dell'Interno, Marco Minniti, una lettera in cui chiede di "valutare con attenzione la possibilità di realizzare un nuovo Commissariato a Sesto San Giovanni", la cittadina alle porte di Milano dove il 23 dicembre scorso dove due agenti di polizia, Cristian Movio e Luca Scatà, hanno ucciso in un conflitto a fuoco l'autore della strage di Natale a Berlino, Anis Amri.

"Essendo a conoscenza della 'precarieta'' del commissariato di quella città mi ero informata con i miei tecnici per capire se urbanisticamente parlando era possibile realizzarne un nuovo su quelle porzioni di territorio: la risposta è stata positiva e quindi mi sono ripromessa che l'avrei portata alla sua attenzione in un futuro prossimo" si legge nella lettera, che prosegue spiegando che "la cronaca giornalistica di questi giorni, mi ha spinto ad accelerare la mia proposta: (...) sarebbe un segno di concreta attenzione non solo verso la polizia ma nei confronti di tutti gli italiani che vedono nella sicurezza una priorità assoluta".

"Ma sarebbe anche il riconoscimento più alto e importante per il lavoro di Cristian Movio e Luca Scatà e per tutti i loro colleghi che ogni giorno in Italia si impegnano con professionalità e passione per garantire sicurezza" ha sottolineato Beccalossi, concludendo che "Regione Lombardia, per quanto di sua competenza è pronta a collaborare, mi auguro che anche il Governo, come il Comune di Sesto San Giovanni e la Città metropolitana sappiano cogliere questa occasione".