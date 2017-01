Milano, 23 gen. (askanews) - "Vi chiedo di fare tutto ciò che è nelle vostre competenze per evitare che le spese relative al deposito presso l'obitorio, della bara e della sepoltura, non siano a carico né del comune di Sesto San Giovanni, né di nessuna altra Istituzione italiana". Lo ha scritto Viviana Beccalossi, assessore alla Città metropolitana e Territorio della Regione Lombardia, cui il presidente Maroni ha affidato l'incarico di porre in essere azioni contro il radicalismo islamico, in una lettera inviata oggi ai ministri dell'Interno, Marco Minniti, e a quello degli Esteri, Angelino Alfano, in relazione alle procedure relative alla sepoltura del terrorista Anis Amri, autore della strage di Berlino.

Se le procedure relative alla sepoltura del terrorista dovessero essere a carico dell'amministrazione comunale in cui è deceduto, come risultano prevedere, in termini generali, le regole in vigore, per Beccalossi ciò "suonerebbe come una beffa atroce sia per le vittime della strage di Berlino, sia per i due agenti di polizia che hanno avuto un conflitto a fuoco con il terrorista. Ma anche per tutta la popolazione del nostro Paese".

"In questo modo - ha continuato Beccalossi - vogliamo essere al fianco del comune di Sesto San Giovanni, ovviamente non per motivi economici, ma per evitare che la città e i suoi cittadini debbano anche subire il danno di dover farsi carico di tutte le incombenze del caso. Resto dell'idea che, mai come in questa situazione, sia necessario applicare il buon senso. Se qualcuno deve prendersi in carico la salma del terrorista non può che essere il suo Paese d'origine, cioè la Tunisia".