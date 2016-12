Milano, 26 dic. (askanews) - Bimbi intonano solo la musica di "Astro del Ciel" ma non cantano le parole "per non offendere altre fedi". E' polemica a Flero, in provincia di Brescia, in una scuola dove si celebrava la "Festa d'Inverno".

Quanto accaduto a Flero "e' semplicemente vergognoso", tuona Riccardo De Corato Capo-Gruppo in Regione Lombardia di Fdi-An: "Ai bambini di quella scuola del bresciano si impedito di cantare un motivo tipicamente religioso e natalizio solo perché alcuni insegnanti non gradiscono il canto di alcuni motivi che sono tradizionali nei giorni di Natale e che potrebbero dar fastidio ai bambini di fede islamica? È una vergogna. L'Assessore alla Cultura del suddetto centro ha stigmatizzato quanto accaduto e ha denunciato che non si possono scambiare "Concerti di Natale" con "Saggi d'Inverno" , come hanno denominato gli stessi "Astro nel Ciel". Nessuno avrebbe discriminato nessuno con i canti di Natale a cui avrebbero potuto partecipare tutti i bambini delle varie religioni. Ma purtroppo in alcune scuole vi è' gente che è più islamica degli stessi mussulmani".

"Con una interrogazione che presenterò domani in Regione - annuncia - chiederò all'Assessore all'Istruzione Valentina Aprea di intervenire per accertare come siano andati i fatti e prendere i provvedimenti conseguenti ove si siano verificate irregolarità da parte di autorità scolastiche a vario titolo".