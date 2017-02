Milano, 20 feb. (askanews) - "Autonomia tutta la vita, federalismo tutta la vita. Ci sarà il referendum in Lombardia e in Veneto in autunno". Lo ha detto il leader della Lega nord Matteo Salvini, che ha ricevuto oggi il premio "uomo dell'anno" dagli "Amici della lirica" per essere uno "strenuo difensore della milanesità e non solo", rispondendo alle domande degli ospiti al termine dell'incontro all'hotel Principe di Savoia a Milano. "Gianfranco Miglio - ha detto - era ed è un genio, ma rispetto a vent'anni fa oggi abbiamo in tasca una moneta unica e il 75 per cento delle leggi le impone l'Ue. Oggi abbiamo in testa una mentalità diversa: io sono per cambiare i regolamenti europei".

Salvini ha poi ribadito di preferire una legge elettorale maggioritaria, che consenta di decretare la sera stessa delle elezioni chi ha vinto. Quella partorita dalla Consulta e sostenuta da Berlusconi ti incasina la vita", ha sostenuto, perché "gli accordi li fai dopo il voto" e "io non mi fido". "Detto questo - ha concluso - scegliete la legge elettorale qualunque sia ma fateci votare".