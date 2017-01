Milano, 10 gen. (askanews) - Un uomo, sembra straniero, è morto dopo che l'auto sulla quale stava viaggiando si è scontrata con un autobus in una galleria della strada provinciale che collega Desenzano a Castiglione delle Stiviere, nel Bresciano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13.30 e sul posto, nel territorio di Lonato, sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. L'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) ha spiegato che tre persone sono state trasportate dalle ambulanze in codice giallo e diverse altre in codice verde.