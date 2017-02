Milano, 18 feb. (askanews) - Cresce la tensione per la protesta dei tassisti a Milano, dove tra l'alba e le prime ore di questa mattina almeno sei autisti Ncc (Noleggio con conducente, ndr) hanno denunciato di essere stati aggrediti a colpi di uova da alcuni guidatori delle "auto bianche". Secondo quanto riferito dalla Questura, il primo episodio è accaduto alle 4.45 in via De Amicis dove la Mercedes di un 36enne italiano è stata colpita da tre uova scagliate da un tassista di cui ha fornito la targa dell'auto di servizio. Lo stesso tassista lo avrebbe aggredito poco dopo anche in via Mascagni colpendogli l'auto con altre uova e anche con un sasso. Alle 5 è toccato ad un altro autista Ncc, un 34enne, che ha denunciato di essere stato colpito da due uova lanciate da un taxi con cinque uomini a bordo mentre percorreva corso Italia a bordo della sua Lancia Thema. L'autista ha fatto scendere i clienti e poi si è messo alla caccia degli aggressori che ha incrociato pochi minuti dopo in via Senato. Si è segnato la targa e l'ha allegata alla denuncia. Alle 5.20, una camionetta dell'Esercito è stata fermata in via Zola da due autisti Ncc che hanno spiegato di essere stato oggetto del lancio di oggetti da parte di alcuni tassisti che, nel frattempo, si erano però dileguati.

Alle 5.50, un "driver" di 57 anni a bordo della sua lussuosa automobile Ncc ha denunciato di essere stato accerchiato in piazza Quattro Novembre da quattro tassisti che gli avrebbero lanciato alcune uova contro e dentro l'auto per poi fuggire a bordo di due taxi. L'ultimo episodio ha avuto come protagonisti un 36enne autista Ncc di origine albanese, che è stato raggiunto dalle uova scagliate da una decina di tassisti poco dopo le 6 ancora in piazza Quattro Novembre.

Infine, intorno alle 2.10 un tassista 58enne è stato denunciato a piede libero per minacce e porto abusivo di arma per aver minacciato con un coltellino, in via Giussano, un suo collega e il fratello di quest'ultimo che lo accusavano di star lavorando fuori dal proprio turno e per questo lo stavano pedinando in auto dopo averlo sorpreso mentre caricava dei clienti davanti ad una discoteca di viale Alemagna.