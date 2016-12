Milano, 23 dic. (askanews) - Dopo l'uccisione nella notte a Sesto San Giovanni di Anis Amri, il killer della strage di Berlino, a Milano l'attenzione delle forze dell'ordine resta massima, cioè al livello due su tre. Lo ha detto il prefetto, Alessandro Marangoni, precisando però che si tratta dello stesso grado di allerta attivato più di un anno fa dopo l'attentato al Bataclan di Parigi. Oltre c'è solo la mobilitazione che verrebbe attivata in caso di un evento violento imminente o in atto. Non cambia dunque la situazione anche se il sindaco, Giuseppe Sala, ha annunciato un rafforzamento dei prosidi notturni della polizia locale. "Abbiamo forze adeguate per poter affrontare qualsiasi tipo di necessità" ha detto il prefetto.

"Quello che è successo dimostra che le forze dell'ordine sono attente e vigilano, ma riconoscerlo non è bearsi di un successo. Stiamo lavorando per intensificare i presidi notturni dei vigili, quello della notte è un tema" ha aggiunto Sala a margine della firma che rinnova il Patto per Milano sicura. "C'è l'intenzione di lavorare sempre più sulla notte. Siamo partiti da una situazione in cui, per esempio, i vigili urbani nell'ultima fase erano un po' limitati per un problema di turnazione, ma già stiamo rinforzando il numero dei presidi notturni. Sono estremamente rinforzati in questo momento e lo saranno per la notte di Capodanno. La mia opinione è che un certo rinforzo vada mantenuto anche in condizione di stabilità" ha ribadito il sindaco.

Quanto alle indagini sul fatto della notte Marangoni ha detto che quelle in corso sono "ore delicate", pertanto è meglio far valere le "saggezza del silenzio". In ogni caso ha espresso "grande riconoscenza" agli agenti intervenuti nel controllo notturno che hanno dato prova, a suo parere, di "grande professionalità e coraggio". Tutti gli italiani, a suo parere, devono "essere orgogliosi della grande capacità operativa dimostrata delle nostre forze di polizia".