Milano, 11 gen. (askanews) - L'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia, Simona Bordonali, propone di vietare in tutta Italia di importare e vendere burqa. "Chiediamo al governo di vietare l'importazione e la commercializzazione del burqa sia per motivi di sicurezza che per ragioni culturali. Proprio come ha fatto l'esecutivo di Rabat qualche giorno fa" ha scritto in una nota riferendosi alla capitale del Marocco.

"Chiediamo da tempo di introdurre inoltre una normativa nazionale chiara e non interpretabile, che vieti di circolare nei luoghi pubblici con il velo islamico integrale. La Regione Lombardia ha già vietato l'ingresso con burqa e niqab negli ospedali e negli uffici regionali. Il governo - ha concluso Bordonali - segua il nostro esempio e prenda provvedimenti decisi contro questo simbolo di sottomissione".