Milano, 17 feb. (askanews) - Si è chiusa, almeno per ora, la vicenda sui redditi e lo stato patrimoniale dell'assessore alla Trasformazione digitale e servizi civici del Comune di Milano, Roberta Cocco, che aveva deciso di non metterli on line facendo scoppiare la polemica tra le file dell'opposizione. Da venerdì mattina andando sul sito di Palazzo Marino si possono conoscere i dati della sua situazione reddituale e patrimoniale della manager di Microsoft, in aspettativa proprio per il suo incarico all'interno della squadra del sindaco, Giuseppe sala.

Dai documenti si apprende che nel 2015 la Cocco ha dichiarato un reddito imponibile di 224.069 euro, mentre dalla sua situazione patrimoniale emerge che è proprietaria di due appartamenti a Milano e uno a Sestri Levante, in provincia di Genova, e di una Polo del 2002. Quanto, invece, alle sue partecipazioni dichiara di avere meno dello 0,0000000001% di Enel, Telecom, Expedia e Tripadvisor e meno dello 0,0000076% di Microsoft.