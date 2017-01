Milano, 24 gen. (askanews) - Entro marzo la giunta regionale della Lombardia promuoverà un accordo di programma da 111 milioni sulla rigenerazione urbana per aumentare i fondi per il settore casa. Lo ha annunciato il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala aprendo il workshop "Abitare nel futuro: prospettive per le politiche abitative tra sviluppo urbano e inclusione sociale" a Palazzo Lombardia. "Questa è una giornata di lavoro che arriva da un impegno comune tra Regione Lombardia, Comune di Milano e governo. Era necessario individuare risorse importanti nel settore dell'abitare e grazie al Patto per la Lombardia siamo riusciti a individuarle" ha dichiarato Sala.

Al convegno hanno partecipato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il viceministro delle Infrastrutture Riccardo Nencini. Tra gli interventi anche quello dell'assessore regionale all'economia, crescita e semplificazione Massimo Garavaglia. Al termine sono cominciati i tavoli di lavoro su 3 tematiche, che si concluderanno nel pomeriggio. "Negli ultimi anni la popolazione si è impoverita ed è aumentata l'esigenza di un'abitazione. Per far fronte a questa necessità - ha aggiunto Sala - abbiamo realizzato la riforma della legge regionale sui servizi abitativi". "In generale nel settore dei servizi sociali tutti gli indicatori ci dicono che stiamo lavorando nella direzione giusta - ha precisato Sala - è di oggi ad esempio la notizia che il Programma nazionale esiti 2016 vede la Lombardia come Regione al top per il welfare".

"Le abitazioni del futuro in ambito sociale devono saper ricostruire il senso di comunità che esisteva nei vecchi cortili, dove ci si aiutava a vicenda. E' finita l'epoca dei quartieri-ghetto ma bisogna invece realizzare dei comprensori con diverse categorie sociali e attività. Devono sorgere dei quartieri in cui finalmente si vive" ha concluso sottolineando l'importanza di "saper attingere ai fondi europei, come nel caso dell'esperienza di Lorenteggio".