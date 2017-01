"Introdurla velocemente per gli stupratori e per i pedofili"

Milano, 25 gen. (askanews) - "Anche in Italia bisogna introdurre velocemente la castrazione chimica per gli stupratori e per i pedofili". Lo ha detto l'assessora alla Sicurezza di Regione Lombardia, Simona Bordonali, commentando l'operazione della polizia che ha portato all'arresto di 9 persone fra Milano e Pavia per prostituzione minorile.

"Sono certa che la giustizia farà il proprio corso ma i dettagli che stanno emergendo al momento sono terribili" ha continuato Bordonali, sottolineando che "il tempo delle chiacchiere è finito, bisogna agire presto".