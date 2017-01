Milano, 31 gen. (askanews) - Gli investigatori del commissariato Quarto Oggiaro di Milano hanno arrestato una 57enne incensurata, nota con i soprannomi di "nonna Rosa" e "colomba bianca", dopo che nel suo appartamento nel complesso Aler di via Filippo Turati 40 a Bollate (Milano) sono stati trovati tre etti di cocaina (con un grado di purezza oltre il 90%), 2.500 euro in contanti, sostanza da taglio e tutto l'occorrente per confezionare le dosi. Dalle indagini sarebbe emerso che la droga veniva poi spacciata nell'enorme palazzone di edilizia popolare da una serie di "cavallini", fatto che aveva allarmato diversi condomini che lo avevano segnalato al Commissariato.

Sempre secondo quanto riferito dalla polizia, Rosanna P. è finita in manette venerdì scorso dopo una lunga e complessa attività di osservazione, durante la quale, per non attirare l'attenzione, gli agenti si sono travestiti da fattorini di una pizzeria della zona, imbianchini, tecnici ascensoristi e dipendenti del Comune. Per riuscire ad entrare nell'abitazione della donna, i poliziotti-imbianchini hanno suonato il campanello chiedendole se avesse un po' d'acqua per allungare la vernice che serviva per coprire le scritte che imbrattavano i muri del suo pianerottolo.