Milano, 9 gen. (askanews) - "Non c'è alcun ritardo sugli esiti delle verifiche effettuate a seguito dell'incidente all'impianto Eni di Sannazzaro de' Burgondi". E' quanto ha dichiarato l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) della Lombardia in merito alle accuse di presunti ritardi nella consegna dei risultati di analisi e campionamenti effettuati nella fase emergenziale e nei giorni successivi al rogo scoppiato il 1 dicembre 2016.

"Abbiamo ricevuto incarico dalla Procura di Pavia per svolgere supporto tecnico nell'ambito dell'indagine di accertamento dei fatti oggetto di procedimento penale, pertanto tutte le informazioni ambientali sono sottoposte a segreto istruttorio" ha spiegato in una nota Arpa, aggiungendo che "come conclusione della fase emergenziale, abbiamo già inviato in Procura una relazione di sintesi delle attività svolte, comprensiva della valutazione degli esiti delle analisi sulla qualità dell'aria e dei campioni di materiale incombusto ricaduto a terra a seguito dell'incidente. Queste informazioni, così come quelle relative alle ulteriori attività in corso su richiesta della Procura, non possono essere divulgate senza l'assenso dell'autorità giudiziaria".