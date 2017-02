Milano, 15 feb. (askanews) - Arpa Lombardia "esprime piena fiducia nell'operato dei giudici della Corte dei Conti e resta in attesa dell'esito del giudizio". E' quanto si legge in una nota dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in merito all'atto di citazione notificato dalla Procura della Corte dei Conti a 12 persone per un presunto danno erariale da un milione di euro in relazione al conferimento, ritenuto illegittimo, alla stessa persona, esterna, di tre incarichi dirigenziali.

Arpa Lombardia dichiara inoltre di aver messo a disposizione della Procura contabile tutti gli elementi utili all'indagine, fin dalle fasi istruttorie.